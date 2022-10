ആക്ഷേപിച്ചാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിൻവലിക്കും; സർക്കാരിന് ഭീഷണിയുമായി ഗവർണർ

ഗവർണറെ മന്ത്രിമാർ ആക്ഷേപിച്ചാൽ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. മന്ത്രിമാർ ഗവർണർക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചാൽ, ഗവർണർ സ്ഥആനത്തിന്റെ അന്തസ്സ് കുറച്ചാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം അടക്കം പിൻവലിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയാണ് ഗവർണർ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഉന്നയിച്ചത്.

അസാധാരണമായ രീതിയിലുള്ള ട്വീറ്റാണ് രാജ് ഭവനിൽ നിന്നുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള സർവകലാശാലയിൽ അസാധാരണ നടപടിയും ഗവർണർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. സർവകലാശാലയിലെ 15 സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെയാണ് ഗവർണർ പിൻവലിച്ചത്. ഇതിനെ വിമർശിച്ച് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു അടക്കം രംഗത്തുവന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവർണർ രംഗത്തുവന്നത്.



Hon’ble Governor Shri Arif Mohammed Khan said:“The CM and Council of Ministers have every right to advise Governor.But statements of individual ministers that lower the dignity of the office of the Governor,can invite action including withdrawal of pleasure”:PRO,KeralaRajBhavan