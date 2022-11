സമാനതകളില്ലാത്ത കലാകാരൻ; കമൽഹാസന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്ന് പിണറായി വിജയൻ

68ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന കമൽ ഹാസന് പിറന്നാൾ ആശംസ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സമാനതകളില്ലാത്ത കലാകാരനാണ് കമൽ ഹാസൻ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രിയ കമൽ ഹാസന് ജന്മദിനാശംസകൾ. സമാനതകളില്ലാത്ത കലാകാരൻ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യപരവും മതേതരവുമായ മൂല്യങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ വിധേയത്വം ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. ആരോഗ്യത്തോടെ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാനാകട്ടെയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

Happy birthday dear @ikamalhaasan. As an unparalleled artist, you continue to amaze us. Your unwavering adherence to democratic and secular values inspire us. Wish you many more years of happiness and health. pic.twitter.com/5yp1tD42J7