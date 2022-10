വടക്കഞ്ചേരി അപകടം: അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രുപ ധനസഹായം

വടക്കഞ്ചേരിയിൽ ഒമ്പത് പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ബസ് അപകടത്തിൽ അതീവ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരുക്കേറ്റവർക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ വീതവും നൽകും.

രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവും ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. സ്‌കൂൾ കുട്ടികളുടെയും മറ്റും വിലപ്പെട്ട ജീവനുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് അനുശോചനം അറിയിക്കുകയാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പരുക്കേറ്റവർ അതിവേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും രാഷ്ട്രപതി കുറിച്ചു

ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11.45ഓടെയാണ് മുളന്തുരുത്തി ബസേലിയത് വിദ്യാനികേതൻ സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ ഇടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്. 60 പേർക്ക് അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റു. ടൂറിസ്റ്റ് ബസിന്റെ അമിത വേഗമായിരുന്നു അപകടത്തിന് കാരണമാക്കിയത്.



