കേരളത്തിൽ എഐ വിപ്ലവം: 6 ലക്ഷം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് എഐ പരിശീലനം നൽകാൻ കൈറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർക്കാർ വൻകിട എഐ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ (KITE) ആണ് 'സർവ്വം എഐ മയം' (AI is Everywhere) എന്ന പേരിൽ ഈ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 6 ലക്ഷത്തോളം രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ എഐ പരിശീലനം നൽകുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
- ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് വോളന്റിയർമാർ: വിദ്യാലയങ്ങളിലെ 'ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്' ഐടി ക്ലബ് അംഗങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത്.
- പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ: സംസ്ഥാനത്തെ 2,200 യൂണിറ്റുകളിലായി സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നത്. ഓരോ യൂണിറ്റും ശരാശരി 300 രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകും.
- കാലയളവ്: 2026 ജൂൺ 30 വരെയാണ് ഈ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- പരിശീലന മൊഡ്യൂൾ: രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പരിശീലനത്തിൽ എഐയുടെ സാധ്യതകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലെ അപകടസാധ്യതകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ:
- മെഷീൻ ലേണിംഗ്: എഐയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തന രീതിയായ മെഷീൻ ലേണിംഗിനെ ലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്തും.
- പ്രായോഗിക ഉപയോഗം: സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെ പക്ഷികളെയും ചെടികളെയും തിരിച്ചറിയുക, തമിഴ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതരഭാഷാ ബോർഡുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് തത്സമയം വിവർത്തനം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും.
- ക്രിയേറ്റീവ് എഐ: കവിതകൾ എഴുതുക, യാത്രാ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുക, വീട്ടിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് റെസിപ്പികൾ കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ എഐ അസിസ്റ്റന്റുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശീലനം നൽകും.
- സുരക്ഷയും ജാഗ്രതയും: ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോകൾ, വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ, ക്ലോൺ ചെയ്ത ശബ്ദങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും സൈബർ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഐ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. 2023-24 കാലയളവിൽ 4 ലക്ഷം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നൽകിയ സൈബർ സുരക്ഷാ പരിശീലനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
എഐ പരിശീലനത്തിൽ എങ്ങനെ പങ്കാളികളാകാം?
ഈ പദ്ധതി പ്രധാനമായും സ്കൂൾ തലത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാം:
- സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടുക: നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ 'ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്' (Little Kites) കോർഡിനേറ്റർമാരായ അധ്യാപകരെ സമീപിക്കുക. ഓരോ സ്കൂളിനും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും പരിശീലനം.
- പി.ടി.എ മീറ്റിംഗുകൾ: സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയോ (SMC) പി.ടി.എയോ വഴിയാണ് പരിശീലനത്തിനുള്ള രക്ഷിതാക്കളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾക്കായി ശ്രദ്ധിക്കുക.
- ബാച്ചുകൾ: ഒരു ബാച്ചിൽ ഏകദേശം 30 മുതൽ 50 വരെ രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് ഒരേസമയം പരിശീലനം നൽകുന്നത്. തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഓരോ ക്ലാസിലെയും കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക സമയക്രമം നൽകുന്നതായിരിക്കും.
- ഫീസ് ഇല്ല: പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായാണ് ഈ പരിശീലനം നൽകുന്നത്.
പരിശീലനത്തിന് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ:
- നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ഫോണിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
- എഐ ആപ്പുകൾ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കുട്ടികൾ നേരിട്ട് കാണിച്ചുതരുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അധിക വിവരങ്ങൾക്ക്:
കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി കൈറ്റിന്റെ (KITE) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.kite.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഐടി കോർഡിനേറ്ററോട് വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.