അമിത് ഷായും നിര്മ്മലാ സീതാരാമനും ഇന്ന് കേരളത്തില്
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് എന്ഡിഎ ക്യാമ്പില് ആവേശമാകാന് ഇന്ന് കൂടുതല് ദേശീയ നേതാക്കള് കേരളത്തിലേക്ക്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ധനമന്ത്രി നിര്മ്മല സീതാരാമന് എന്നിവര് പ്രചാരണം നടത്തും. കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാണ് അമിത് ഷായുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികള് നടക്കുക. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവാസികളുമായി അമിത്ഷാ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടുമാണ് മന്ത്രി നിര്മ്മല സീതാരാമന് എത്തുക.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തില് കോണ്ഗ്രസ്സും ഇടതുപക്ഷവും അഴിമതിയും വര്ഗീയതയും പരത്തുന്നു എന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി കടന്നാക്രമിച്ചു. അയ്യപ്പന്റെ സ്വര്ണം മോഷ്ടിച്ചു. തീവ്രവാദ ശക്തികള്ക്ക് ഒപ്പം വോട്ടിന് വേണ്ടി നില്ക്കുകയാണ് കോണ്ഗ്രസ്. കേരളത്തില് ബിജെപി തരംഗം ഉണ്ടെന്നും സഞ്ജു സാംസണെ പോലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കണം എന്നും പ്രവര്ത്തകരോട് മോദി പറഞ്ഞു.