അബുദാബി ആണവ നിലയത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ (യുഎഇ) തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിൽ ആണവ നിലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ബറാക്ക ആണവ നിലയത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്ററിന് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. അൽ-ദഫ്ര പ്രദേശത്താണ് സംഭവം. ഭാഗ്യവശാൽ, ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല, ആണവ വികിരണ സാധ്യതയുമില്ല.
സംഭവം നടന്നയുടനെ അടിയന്തര സംഘങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായി ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ആർക്കും പരിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തി. യുഎഇയിലെ ഏക ആണവ നിലയമാണ് ബരാകാ ആണവ നിലയം, രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇത് നിർണായകമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും റേഡിയേഷൻ അപകടമില്ലെന്നും അബുദാബിയിലെ മീഡിയ ഓഫീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ അറിയിച്ചു. റേഡിയേഷൻ സുരക്ഷാ നിലവാരം സാധാരണമായിരുന്നു. ഒരു ജനറേറ്ററിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്, പിന്നീട് അത് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.
സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെയോ സംഘടനയെയോ യുഎഇ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പേരെടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടില്ല.