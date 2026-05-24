ബലിപെരുന്നാൾ: കേരളത്തിൽ മെയ് 28-നും സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു; തുടർച്ചയായ രണ്ടുദിവസം അവധി
May 24, 2026, 09:57 IST
തിരുവനന്തപുരം: വലിയ പെരുന്നാൾ (ഈദ് അൽ അദ്ഹ) പ്രമാണിച്ച് കേരളത്തിൽ മെയ് 28 വ്യാഴാഴ്ചയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെയ് 28-നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ സർക്കാർ കലണ്ടർ പ്രകാരം മെയ് 27 ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു അവധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പെരുന്നാൾ മെയ് 28-ലേക്ക് മാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്ന് കൂടി അവധി നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ബുധൻ, വ്യാഴം (മെയ് 27, 28) ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ട് പൊതുഅവധി ലഭിക്കും.
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ അവധി ബാധകമായിരിക്കും.