എന്റെ തൊഴിൽ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ് ജോബ് ഫെയർ 27ന്

തിരുവനന്തപുരം: തൊഴിലന്വേഷകരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ ‘എന്റെ തൊഴിൽ’ ക്യാമ്പസ് ജോബ് ഫെയർ 27 ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജോബ് ഫെയറിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കും.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോപാർക്ക് ആസ്ഥാനമായ IT സ്ഥാപനങ്ങളും ജില്ലയിലുള്ള മറ്റ് IT, നോൺ IT കമ്പനികളുമടക്കം മുപ്പത്തഞ്ചോളം സ്ഥാപനങ്ങളാവും തൊഴിൽദായകരായി എത്തുക. മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് കൊമേഴ്സ്, ആർട്ട്സ് ആന്റ് സയൻസ് , ബി.ടെക്, IT എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ പാസ് ഔട്ട് ആയവരും അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. കാര്യവട്ടം കാമ്പസിൽ 27 ന് രാവിലെ 9 ന് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങും. വൈകിട്ട് 5 വരെ തുടരും. ക്യാമ്പസിൽ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എംഎൽഎ ജോബ് ഫെയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റേയും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എംഎൽഎ , ശിശുക്ഷേമ സമിതി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി SP ദീപക്ക് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ICT അക്കാദമിയും കേരള നോളജ് എക്കണോമി മിഷനുമായി ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജോബ് ഫെയർ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ( ClI), ടെക്നോപാർക്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ പ്രതിധ്വനി, ടെക്നോപാർക്ക് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്.