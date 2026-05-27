തിരുവനന്തപുരത്ത് തെരുവ് യുദ്ധം: പിണറായിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനം തകർത്തു; പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്ജ്
തിരുവനന്തപുരം: സി.എം.ആർ.എൽ (CMRL) സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നടത്തിയ റെയ്ഡ് പൂർത്തിയായി. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങുന്നതിനിടെ ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വൻ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു.
സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ സി.പി.ഐ.എം പ്രവർത്തകർ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം തടയുകയും അടിച്ചു തകർക്കുകയുമായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ കാറിന്റെ മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും ചില്ലുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. കടുത്ത മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് ശക്തമായ ലാത്തിച്ചാർജ്ജ് നടത്തി.
പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണയുടെ ഐ.ടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇ.ഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിക്ക് പുറമെ കണ്ണൂരിലെയും കോഴിക്കോട്ടെയും ഉൾപ്പെടെ 12 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഒരേസമയം പരിശോധന നടന്നത്. മറ്റിടങ്ങളിലെ പരിശോധന നേരത്തെ പൂർത്തിയായിരുന്നെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് എട്ടര മണിക്കൂറിലധികം റെയ്ഡ് നീണ്ടുനിന്നു. റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് സി.പി.ഐ.എം നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു. അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴും സംഘർഷഭരിതമായി തുടരുന്നതിനാൽ സ്ഥലത്ത് വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.