ടീം യുഡിഎഫിൽ 21മന്ത്രിമാരുടെ പേരുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു; അര്ഹരായ ചിലരെ ഉള്പ്പെടുത്താനാകാത്തതില് ദുഃഖമുണ്ട്: വി ഡി സതീശൻ
20 യുഡിഎഫ് മന്ത്രിമാരുടെ പേരുകള് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. വി ഡി സതീശന്, രമേശ് ചെന്നിത്തല, സണ്ണി ജോസഫ്, കെ മുരളീധരന്, ബിന്ദു കൃഷ്ണ, എ പി അനില് കുമാര്, പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, എം ലിജു, റോജി എം ജോണ്, ടി സിദ്ദിഖ്, ഒ ജെ ജനീഷ്, കെ എ തുളസി, പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, എന് ഷംസുദ്ദീന്, പി കെ ബഷീര്, കെ എം ഷാജി, അബ്ദുള് ഗഫൂര്, ഷിബു ബേബി ജോണ്, സി പി ജോണ്, അനൂപ് ജേക്കബ്, മോന്സ് ജോസഫ് എന്നിവരാണ് മന്ത്രിമാര്. അനൂപ് ജേക്കബും മാണി സി കാപ്പനും ടേം വ്യവസ്ഥയില് മന്ത്രിമാരാകും.
ആദ്യം അനൂപും പിന്നീടുള്ള രണ്ടര വര്ഷം മാണി സി കാപ്പനും മന്ത്രിമാരാകും. തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണനാകും യുഡിഎഫിന്റെ സ്പീക്കര് സ്ഥാനാര്ഥി. ഷാനിമോള് ഉസ്മാന് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് സ്ഥാനാര്ഥിയുമാകും. ഗ്രൂപ്പ് തര്ക്കങ്ങളെന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ വാര്ത്തയെന്നും ഒരു കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും ഒരാള്ക്ക് വേണ്ടിയും അനാവശ്യ സമ്മര്ദം ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. റീജണല് ബാലന്സും സോഷ്യല് ബാലന്സും പരിഗണിച്ചപ്പോള് അര്ഹരായ ചിലരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നെന്നും അതില് ദുഃഖമുണ്ടെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.