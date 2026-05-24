യുഡിഎഫ് അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ ട്രഷറിയിലുണ്ടായിരുന്നത് 54.29 കോടി രൂപ; സർക്കാർ ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കെ നിർണായക കണക്കുകൾ പുറത്ത്

By  Metro Desk May 24, 2026, 11:24 IST
ധവളപത്രം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സർക്കാർ ധവളപത്രം (ധനസ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖ) പുറത്തിറക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെ മുൻകാല സാമ്പത്തിക നില സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥാന ട്രഷറിയിലെ നീക്കിയിരുപ്പ് കേവലം 54.29 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇറങ്ങി യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലേറുമ്പോള്‍ ഖജനാവില്‍ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് 5,429 കോടി രൂപ. ഈ മാസം ഒന്ന് വരെയുള്ള കണക്കാണിത്. ധനവകുപ്പിന്റെ വിവരാവകാശ മറുപടിയിലാണ് നിര്‍ണായക വിവരമുള്ളത്.പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക നിലയാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളത്തില്‍ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില്‍ ധവളപത്രം ഇറക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി എം എ സലാമും ഖജനാവ് കാലിയാണെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആന്റണിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഖജനാവ് കാലിയല്ലെന്നും 6000 കോടി രൂപ ബാക്കിവെച്ചാണ് ഇറങ്ങിയതെന്നും കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. പൂച്ച പെറ്റുകിടന്നെന്ന് ആക്ഷേപിച്ച ഖജനാവില്‍ പണമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗ്യാരണ്ടികള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

​സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും മുൻകാലങ്ങളിലെ ധനവിനിയോഗവും ചർച്ചയാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്ന ധവളപത്രം ഉടൻ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കെ, മുൻ ഭരണകാലത്തെ ട്രഷറി ബാലൻസ് സംബന്ധിച്ച ഈ കണക്കുകൾ രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ധനസ്ഥിതി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ധവളപത്രത്തിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

