Kerala

കൊച്ചി-ഡൽഹി വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി; യാത്രക്കാർ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 11 hours ago
10,568 Less than a minute
FacebookWhatsApp

കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയുരന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ 504 വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറിയതിനെ തുടർന്ന് യാത്ര റദ്ദാക്കി. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 10.15ന് ബോർഡിംഗ് ആരംഭിച്ച വിമാനം ടേക്ക് ഓഫിനായി റൺവേയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിലാക്കി പുലർച്ചെ 2.45ഓടെ പുറപ്പെട്ടു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഈ വിമാനം രാവിലെ 5.33ന് ഡൽഹിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു. എഐ 504 വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറിയതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് ഹൈബി ഈഡൻ എംപിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

ഇന്നലെ രാത്രി 10.34ന് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനത്തിന്റെ ടേക്ക് ഓഫ് വൈകുകയണെന്നും വിമാനത്തിൽ എന്തോ അസ്വാഭാവികമായി തോന്നിയെന്നുമാണ് ഹൈബി ഈഡൻ എംപി പറഞ്ഞത്. പിന്നാലെ എൻജിൻ തകരാർ ആണെന്ന് ക്രൂ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ വിമാനം തെന്നി മാറിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സിയാൽ അറിയിച്ചത്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 11 hours ago
10,568 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

കോതമംഗലത്തെ 23കാരിയുടെ ആത്മഹത്യ; റമീസിന്റെ സുഹൃത്തും കസ്റ്റഡിയിൽ

2 hours ago
Vedan Attack: Sangh Parivar's Dalit Agenda Exposed

ബലാത്സംഗ കേസ്: വേടന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം നാളെയും തുടരും

2 hours ago
ganesh-kumar

ബസുടമകൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ നേരിടും; കെഎസ്ആർടിസിയുടെ 500 സ്‌പെയർ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

4 hours ago
rain

മഴ ശക്തമാകുന്നു: ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ, 8 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

4 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!