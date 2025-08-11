കുവൈത്തിൽ റേഡിയോ, ടിവി പരിപാടികളിലെ ഫ്രീലാൻസർമാരെയും വിരമിച്ചവരെയും കൂട്ടത്തോടെ പിരിച്ചുവിട്ടു; ലക്ഷ്യം കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കൽ

കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയം (Ministry of Information) റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഫ്രീലാൻസർമാരെയും വിരമിച്ച ജീവനക്കാരെയും കൂട്ടത്തോടെ പിരിച്ചുവിട്ടു. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ ഇവരെല്ലാം ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്തായതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് പ്രകാരം (Radio and Television Programs Clause) വിവിധ തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരാണ് ഈ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലിന് വിധേയമായത്.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഈ നീക്കം, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ മേഖലകളിൽ കാര്യക്ഷമതയും ഗുണനിലവാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സമഗ്ര അവലോകനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് സൂചന. ഭാവിയിൽ, ഈ മേഖലയിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ചുമതലകൾ വ്യക്തമാക്കുകയും, അവരുടെ സംഭാവനകൾ പരിപാടിയുടെ വികസനത്തിന് എത്രത്തോളം സഹായകമാകുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാധ്യമ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് അനുസൃതമായി ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാണ് അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കാര്യക്ഷമതയും അവരുടെ സേവനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും വിലയിരുത്തിയ ശേഷം, കൂടുതൽ വ്യക്തവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു തൊഴിൽ ഘടന കൊണ്ടുവരാനാണ് മന്ത്രാലയം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ നടപടി പ്രൊഫഷണലിസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, മാധ്യമ മേഖലയിൽ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സഹായകമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.