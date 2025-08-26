GulfKuwait

കുവൈത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 18 വിസ: അറിയേണ്ടതെല്ലാം

കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 18 വിസ. ഈ വിസ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ, വിസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള നിയമങ്ങൾ, ഏറ്റവും പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രവാസികൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം.

എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ 18 വിസ?

 

കുവൈത്തിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുവദിക്കുന്ന റെസിഡൻസി പെർമിറ്റാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 18 വിസ. ഇത് ഒരു വർഷം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള തൊഴിൽ വിസയാണ്. കുവൈത്തിലെ പൊതു അതോറിറ്റി ഫോർ മാൻപവർ (Public Authority for Manpower – PAM) ആണ് ഈ വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

  • വിസ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ:

* കുവൈത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ജോബ് ഓഫർ ലെറ്റർ ലഭിക്കുക.

* തൊഴിലുടമയാണ് വിസ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

* വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ജോലി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം.

* ആവശ്യമായ വൈദ്യപരിശോധനകളും ഫിംഗർപ്രിന്റ് നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കണം.

* സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് ലഭിക്കും.

  • വിസ ട്രാൻസ്ഫർ നിയമങ്ങൾ:

* സാധാരണയായി, ഒരു തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിൽ നിശ്ചിത കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് വിസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ.

* പുതിയ തൊഴിലുടമയും നിലവിലെ തൊഴിലുടമയും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ സാധ്യമാകൂ. ഇതിന് തൊഴിലുടമയുടെ അനുമതി നിർബന്ധമാണ്.

* ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് (ആർട്ടിക്കിൾ 20) സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് (ആർട്ടിക്കിൾ 18) വിസ മാറ്റുന്നതിന് നിലവിൽ അനുമതിയുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കണം.

* സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ചില വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് വിസ മാറ്റാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  • ഏറ്റവും പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ:

* യാത്രാ അനുമതി: 2025 ജൂലൈ 1 മുതൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ എല്ലാ പ്രവാസി തൊഴിലാളികളും രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് തൊഴിലുടമയുടെ അനുമതി (exit permit) നേടണം. “സാഹെൽ” (Sahel) അല്ലെങ്കിൽ “അശ്ഹൽ” (Ashal) പോർട്ടലുകൾ വഴി ഇതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

* കമ്പനി ഉടമസ്ഥാവകാശം: ആർട്ടിക്കിൾ 18 വിസയിലുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് കമ്പനികളിൽ പങ്കാളികളോ മാനേജിങ് പാർട്ണർമാരോ ആകുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾക്കായി അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

* കുടുംബ വിസ: കുടുംബാംഗങ്ങളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശമ്പള പരിധി 800 ദിനാറായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്തവർക്കും നിബന്ധനകളോടെ കുടുംബ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം കുവൈത്തിലെ തൊഴിൽ, താമസ നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. പുതിയ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് നിയമലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ സഹായിക്കും

