Kerala

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ; ചുരം ഗതാഗതം പൂർണമായും നിരോധിച്ചു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 3 hours ago
10,731 Less than a minute
FacebookWhatsApp

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതോടെ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. ചുരം വ്യൂ പോയിന്റിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണ്ണിടിഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് വീണ്ടും കല്ലുകൾ പതിച്ചത്. ചുരം വഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർമായും നിരോധിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. അടിവാരത്തും ലക്കിടിയിലും വാഹനങ്ങൾ തടയും

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ ചുങ്കത്ത് നിന്ന് പോലീസ് കുറ്റ്യാടി വഴി തിരിച്ചുവിടും. മലപ്പുറം ഭാഗത്ത് നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവർ നാടുകാണി ചുരം വഴി തിരിഞ്ഞു പോകണം.

ഇന്നും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതോടെ ചുരം ഗതാഗതത്തിന് എപ്പോൾ തുറന്നു കൊടുക്കാനാകുമെന്ന കാര്യം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച്ചയാണ് ആദ്യം മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകുകയായിരുന്നു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 3 hours ago
10,731 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള രാഷ്ട്രീയ നാടകം: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

29 minutes ago

യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ക്ലിഫ് ഹൗസ് മാർച്ച്: പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വധശ്രമം അടക്കമുള്ള വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസ്

34 minutes ago
gold

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; പവന് ഇന്ന് 120 രൂപ ഉയർന്നു

1 hour ago
mv govindan

കോൺഗ്രസിന് പുരുഷാധിപത്യ നിലപാടുകൾ; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ജീർണതയുടെ മുഖം: എംവി ഗോവിന്ദൻ

1 hour ago
Back to top button
error: Content is protected !!