Kerala

മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി: കാസർകോട് ബേവിഞ്ചയിലും വീരമലക്കുന്നിലും യാത്രാ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 hour ago
10,579 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ദേശീയപാത നിർമാണം നടക്കുന്ന വീരമലക്കുന്നിലും ബേവിഞ്ചയിലും യാത്രാ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. മഴ ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയന്ത്രണം.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്കും ആംബുലൻസിനും വിലക്കില്ല. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഈ വഴി ചെറു വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം തുടരുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ ചെറു വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിട്ടുതുടങ്ങി. മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രമാണ് ചെറു വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുക. ഭാരമേറിയ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. മഴ ശക്തമായാൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടയും.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 hour ago
10,579 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

വീണ്ടും സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തി സ്വർണവില; പവന് ഇന്ന് ഉയർന്നത് 520 രൂപ

8 minutes ago
shafi-parambil

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പാലക്കാട് എത്തിക്കാൻ നീക്കവുമായി ഷാഫി; ക്ലബുകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കും

16 minutes ago

എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വികസന സദസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ; സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ 20ന്

25 minutes ago

പോളണ്ടിൽ എയർ ഷോ റിഹേഴ്‌സലിനിടെ എഫ് 16 യുദ്ധവിമാനം തകർന്നുവീണു; പൈലറ്റ് മരിച്ചു

1 hour ago
Back to top button
error: Content is protected !!