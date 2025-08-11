നിയമങ്ങൾ ദുർബലം; അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന യുവ കുറ്റവാളികളെ വെറുതെ വിടുന്ന ഡിസിയിലെ നിയമങ്ങളെ വിമർശിച്ച് യുഎസ് അറ്റോർണി ജീനിൻ പിറോ

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: തലസ്ഥാന നഗരമായ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലെ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നതിന് കാരണം ദുർബലമായ നിയമങ്ങളാണെന്ന് യുഎസ് അറ്റോർണി ജീനിൻ പിറോ ആരോപിച്ചു. അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നിയമനടപടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഈ നിയമങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ചെറുപ്പക്കാരായ കുറ്റവാളികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും, കൗമാരക്കാർക്ക് പോലും തോക്ക് കൈവശം വെച്ചാൽ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ക്രമസമാധാനപാലനത്തിനായുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജീനിൻ പിറോയുടെ ഈ പ്രസ്താവന. ഡിസി കൗൺസിലിന്റെ “അസംബന്ധമായ” നിയമങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടണമെന്നും, “ക്യാഷ് ബെയിൽ വേണ്ട” എന്ന ആശയം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമം അനുസരിക്കുന്ന പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഡിസി മെട്രോപൊളിറ്റൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ഫെഡറൽ സർക്കാരിന്റെ കീഴിലാക്കും. കൂടാതെ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി നാഷണൽ ഗാർഡിനെ നഗരത്തിൽ വിന്യസിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഈ നീക്കങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
ഡിസിയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ചില അക്രമ സംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന്, ചെറുപ്പക്കാരായ കുറ്റവാളികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ നിയമനിർമ്മാണം ആവശ്യമാണെന്നാണ് പിറോയുടെ പക്ഷം.