Kerala

ധാർമികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് എൽഡിഎഫ്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 3 hours ago
10,641 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ധാർമികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് എൽഡിഎഫ്. എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വം രാഹുൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. സിപിഎം ആരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എൽഡിഎഫ് ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം ഒത്തുത്തീർപ്പാണെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് പ്രതികരിച്ചു. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിന് യോഗ്യനല്ലാത്ത ആളിനെ എന്തിനാണ് ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു

ഉമ തോമസ് എംഎൽഎക്ക് നേരെയുള്ള സൈബർ ആക്രമണത്തിനെതിരെ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു പ്രതികരിച്ചു. കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും സമൂഹ വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് വരുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 3 hours ago
10,641 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനം: മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

4 minutes ago

ശക്തമായ തീരുമാനമാണ് എടുത്തത്; പാർട്ടി തീരുമാനം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ

8 minutes ago

തൃശ്ശൂരിൽ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ കയറി യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യാശ്രമം; രക്ഷപ്പെടുത്തി താഴെയിറക്കി

21 minutes ago

രാമനാട്ടുകരയിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരിയായ 17കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതി ചെന്നൈയിൽ പിടിയിൽ

32 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!