National

വിസി നിയമനം: ഗവർണർക്ക് തിരിച്ചടി, മുൻഗണനാ ക്രമം മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 minutes ago
10,569 Less than a minute
FacebookWhatsApp

സാങ്കേതിക, ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല വിസി നിയമനത്തിനുള്ള പട്ടികയുടെ മുൻഗണനാക്രമം മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാക്കുന്ന മുൻഗണനാക്രമം ചാൻസലർ ആയ ഗവർണർ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്. ഗവർണർക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെയും ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയുടെയും സ്ഥിരം വിസി നിയമനത്തിനായി സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിധിയുടെ പകർപ്പ് ഇന്നാണ് പുറത്തുവന്നത്. ജസ്റ്റിസ് സുധാംശു ധൂലിയയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റിക്കും സുപ്രീം കോടതി രൂപം നൽകിയിരുന്നു

സെർച്ച് കമ്മിറ്റി നിയമനത്തിനായുള്ള പട്ടിക തയ്യാറാക്കണം. ഈ പട്ടിക ജസ്റ്റിസ് ധൂലിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറണം. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടികയിലെ പേരുകൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ഗവർണർക്ക് കൈമാറണം. പട്ടികയിലെ പേരുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫയലിൽ കുറിക്കാം.

മുഖ്യമന്ത്രി കൈമാറുന്ന പട്ടികയിലെ മുൻഗണനാക്രമം കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ഗവർണർ വിസി നിയമനം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ. മുഖ്യമന്ത്രി കൈമാറിയ പട്ടികയിലെ പേരുകളോടും മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലും ഗവർണർക്ക് വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ഫയലിൽ കുറിക്കാമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 minutes ago
10,569 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ജസ്റ്റിസ് സുദർശൻ റെഡ്ഡി പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി

2 hours ago
supreme court

ബില്ലുകളിലെ സമയപരിധി: രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിന് പിന്നിൽ കേന്ദ്രമെന്ന് കേരളം

5 hours ago

മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ സിദ്ധാർഥ് വരദരാജനും കരൺ ഥാപറിനുമെതിരെ വീണ്ടും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി അസം പോലീസ്

6 hours ago

ഇന്ത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ നടപടി: രാഹുൽ ഗാന്ധി

9 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!