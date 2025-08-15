DubaiGulf

“ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തിന് നൽകുന്ന സമ്മാനം പോലെ”: യുഎഇയിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 10,000 സ്കൂൾ കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി

Photo of News Desk News Desk Send an email 21 hours ago
10,631 1 minute read
FacebookWhatsApp

ദുബായ്: യുഎഇയിൽ സ്‌കൂൾ വർഷം ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി 10,000 സ്കൂൾ കിറ്റുകൾ ഒരുക്കി നൂറുകണക്കിന് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ. യുഎഇ റെഡ് ക്രസന്റ് അതോറിറ്റിയുടെയും നിരവധി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ ഉദ്യമം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

വെള്ളിയാഴ്ച ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ, വിവിധ രാജ്യക്കാരായ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. പെൻസിൽ, പേന, നോട്ട്ബുക്ക്, പെൻസിൽ ബോക്സ്, വാട്ടർ ബോട്ടിൽ തുടങ്ങി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. “ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തിന് സമ്മാനം നൽകുന്നതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഈ കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയത്,” ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തകയായ ഫാത്തിമ അൽ-അലി പറഞ്ഞു.

 

ഈ ഉദ്യമം വെറും പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും, പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകാനും പുതിയ സ്കൂൾ വർഷത്തെ സന്തോഷത്തോടെ വരവേൽക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കാനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
ഈ വർഷം ലഭിച്ച പ്രതികരണം വളരെ വലുതായിരുന്നെന്നും, യുഎഇ സമൂഹത്തിന്റെ കാരുണ്യവും ഐക്യവും ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഘാടകരായ മിഡ്‌ലാബ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.

ഈ കിറ്റുകൾ യുഎഇയിലെയും മേഖലയിലെയും സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. ഈ വർഷം ലഭിച്ച സംഭാവനകളുടെയും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെയും എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്.

Photo of News Desk News Desk Send an email 21 hours ago
10,631 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

യുഎഇയിൽ തൊഴിൽദാതാക്കളിൽ 94% പേരും പുതിയ ജീവനക്കാരെ തേടുന്നു; ഇന്ത്യക്കാർ, അറബികൾ, ഫിലിപ്പിനോകൾക്ക് മുൻഗണന

21 hours ago

ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് യുഎഇയിൽ ഇനി പുതിയ ലൈസൻസ്: നികുതിയിളവുകളും വിസ ആനുകൂല്യങ്ങളും

21 hours ago

സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇ പ്രസിഡന്റും സൗദി കിരീടാവകാശിയും

22 hours ago

കുവൈത്ത് വിഷമദ്യ ദുരന്തം: മരണസംഖ്യ 23 ആയി, 21 പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടമായി

1 day ago
Back to top button
error: Content is protected !!