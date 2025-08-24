നഷ്ടപ്പെട്ട ബാല്യങ്ങൾ: തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ബാലവേലയുടെ കെണിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ
തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാലവേല ഇപ്പോഴും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി തുടരുന്നു. ദാരിദ്ര്യം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവ്, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവയാണ് ബാലവേല വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവയാണ് ബാലവേല കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
- പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:
* ദാരിദ്ര്യം: കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനം കുറവായതിനാൽ പല കുട്ടികളും പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് ജോലിക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.
* വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവ്: അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് ബാലവേലയുടെ ദോഷവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
* അനധികൃത തൊഴിൽ: പലപ്പോഴും അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങളും തൊഴിലുടമകളും കുട്ടികളെ കുറഞ്ഞ വേതനത്തിൽ ജോലിക്ക് വെച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു.
* സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികൾ: കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾ, അനാഥർ എന്നിവർ ബാലവേലയുടെ ഇരകളാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ:
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ബാലവേല തടയാൻ വിവിധ നിയമങ്ങളും പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1986-ലെ ബാലവേല (നിരോധനവും നിയന്ത്രണവും) നിയമം, 2016-ലെ ഭേദഗതി നിയമം എന്നിവ ബാലവേലയെ കർശനമായി നിരോധിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 24, 14 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഫാക്ടറികളിലോ ഖനികളിലോ അപകടകരമായ മറ്റ് തൊഴിലുകളിലോ നിയമിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിയമങ്ങൾ ശക്തമായി നിലവിലുണ്ടായിട്ടും, ബാലവേല ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുവെന്നത് സാമൂഹിക പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
- ബാലവേലയുടെ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ:
* വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടമാകുന്നു: കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
* ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ: അപകടകരമായ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
* സാമൂഹിക വികസനം തടസ്സപ്പെടുന്നു: ബാലവേല സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
ബാലവേല പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ നിയമങ്ങൾ മാത്രം പോരാ. സമൂഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ ശ്രമവും ബോധവൽക്കരണവും ആവശ്യമാണ്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഭാവി ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം.