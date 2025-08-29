മാഫിയ: ദി ഓൾഡ് കൺട്രി ഗെയിം നിരൂപക പ്രശംസ നേടി; പരമ്പരയുടെ വേരുകളിലേക്കുള്ള ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ്
ലോങ് ബീച്ച്: പ്രശസ്തമായ വീഡിയോ ഗെയിം പരമ്പരയായ ‘മാഫിയ’യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് “മാഫിയ: ദി ഓൾഡ് കൺട്രി” നിരൂപകരിൽ നിന്നും ഗെയിമർമാരിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണം നേടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഗെയിമിന്റെ സിനിമാറ്റിക് അവതരണം, കഥ, കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നിവയെയാണ് നിരൂപകർ പ്രധാനമായും പ്രശംസിക്കുന്നത്.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള സിസിലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഗെയിം, “മാഫിയ” പരമ്പരയുടെ ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ശക്തമായ കഥയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഖനിത്തൊഴിലാളിയായ എൻസോ ഫാവറ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ മാഫിയ ലോകത്തേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഇതിവൃത്തം. വിഷ്വൽ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗെയിം മുൻപന്തിയിലാണെങ്കിലും, ഗെയിംപ്ലേയിൽ ചില പോരായ്മകളുണ്ടെന്ന് ചില നിരൂപകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും സ്റ്റെൽത്ത് മെക്കാനിക്സും അത്ര മികച്ചതല്ലെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം.
ചുരുക്കത്തിൽ, “മാഫിയ: ദി ഓൾഡ് കൺട്രി” ഒരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമല്ല. കഥാകേന്ദ്രീകൃതമായ, വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണിത്. ശക്തമായ ആഖ്യാനം, ആകർഷകമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ, മികച്ച ശബ്ദാഭിനയം എന്നിവ ഗെയിമിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നു. മാഫിയ സിനിമാപ്രേമികൾക്കും പരമ്പരയിലെ പഴയ ഗെയിമുകളുടെ ആരാധകർക്കും ഇത് ഒരു മികച്ച അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന് നിരൂപകർ പറയുന്നു.