മഹാരാഷ്ട്രയും യുപിയും വാഹന വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ; യാത്രവാഹന വിൽപ്പനയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, ഇരുചക്രവാഹന വിൽപ്പനയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ്
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ വാഹന വിൽപ്പനയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയും ഉത്തർപ്രദേശും മുൻപന്തിയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് (SIAM) പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. അതേസമയം, ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെയും മുച്ചക്രവാഹനങ്ങളുടെയും വിൽപ്പനയിൽ ഉത്തർപ്രദേശാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്.
2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിലെ കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ രാജ്യത്ത് വിറ്റഴിച്ച 10 ലക്ഷം പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളിൽ 1.19 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക, ഹരിയാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ.
ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി. മൊത്തം വിൽപ്പനയുടെ 17.5 ശതമാനവും യുപിയിലാണ് നടന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, ബിഹാർ, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ അടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്. വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിലും മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മുൻപിൽ.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ഉയർന്ന വരുമാന നിലവാരം, നഗരങ്ങളിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം എന്നിവ പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. അതേസമയം, ഉത്തർപ്രദേശിലെ വലിയ ജനസംഖ്യയും, ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകതയുമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത്.
നിലവിലെ വിതരണ ശൃംഖലയിലെ വെല്ലുവിളികളും ഉയർന്ന ചരക്ക് കടത്ത് നിരക്കുകളും വാഹന വ്യവസായത്തിന് ഭീഷണിയാണെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണും നല്ല മൺസൂൺ മഴയും വിൽപ്പനയിൽ കൂടുതൽ ഉണർവ് നൽകുമെന്നാണ് വ്യവസായ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്