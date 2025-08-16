Kerala

പാലക്കാട് സിപിഎമ്മിൽ കൂട്ടരാജി; വല്ലപ്പുഴ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയടക്കം രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി

18 minutes ago

പാലക്കാട് സിപിഎമ്മിൽ കൂട്ടരാജി. വല്ലോപ്പുഴ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലാണ് നേതാക്കളുടെ കൂട്ടരാജി. ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും നാല് അംഗങ്ങളും രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഏരിയാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ചേർന്ന വല്ലപ്പുഴ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ.

ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി സന്തോഷ്, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സുധീപ്, സികെ ബാബു, റഫീക്ക് പറക്കാടൻ, മോഹനൻ എന്നിവരാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയത്.

ചേരക്കല്ല് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കൂടിയായിരുന്ന ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം സുധീപിനെ വിഭാഗീയത ആരോപിച്ച് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത്. സുധീപിനെതിരായ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു രാജി പ്രഖ്യാപനം. റഫീഖും സികെ ബാബുവും വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ കൂടിയാണ്.

