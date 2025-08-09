Kerala

കോട്ടയത്ത് വൻ മോഷണം; വയോധികയും മകളും താമസിക്കുന്ന വില്ലയിൽ നിന്ന് 50 പവൻ കവർന്നു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 55 minutes ago
10,580 Less than a minute
FacebookWhatsApp

കോട്ടയം കഞ്ഞിക്കുഴി മാങ്ങാനത്ത് വില്ലയിൽ വൻ മോഷണം. വയോധികയും മകളും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് 50 പവനും പണവും കവർന്നു. അമ്പുങ്കയത്ത് വീട്ടിൽ അന്നമ്മ തോമസ്(84), മകൾ സ്‌നേഹ ഫിലിപ്പ്(54) എന്നിവരാണ് വില്ലയിൽ താമസിക്കുന്നത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

സ്‌നേഹയുടെ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ്. ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ പോയ സമയത്ത് വീടിന്റെ വാതിൽ തകർത്താണ് മോഷ്ടാവ് അകത്ത് കടന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി അന്നമ്മ തോമസിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായി. തുടർന്ന് ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പോകുകയായിരുന്നു

രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്. 21ാം നമ്പർ കോട്ടേജിന്റെ മുൻവാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് കടന്ന മോഷ്ടാവ് മുറിയിലെ സ്റ്റീൽ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ച സ്വർണമാണ് കവർന്നത്. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 55 minutes ago
10,580 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

vellappally-natesan

മുസ്ലിം ലീഗ് ശ്രമിക്കുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യമുണ്ടാക്കാൻ; കോൺഗ്രസിന്റെ ഊന്നുവടിയാണ് ലീഗ്: വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ

2 minutes ago

ചിറ്റൂർ പുഴയിലെ കോസ്‌വേയിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ കുടുങ്ങി; ഒരാൾ മരിച്ചു

6 minutes ago
accident

മലപ്പുറത്ത് കല്ല് ലോറിയുടെ പിന്നിൽ മിനി ലോറി ഇടിച്ചുകയറി; രണ്ട് പേർ മരിച്ചു

10 minutes ago
police

കോഴിക്കോട് ചേവായൂരിൽ വയോധിക സഹോദരിമാർ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; സഹോദരനെ കാണാനില്ല

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!