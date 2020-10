വിവാഹ പ്രപ്പോസലുകൾ

Share with your friends















18.10.2020

ഹിന്ദു തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: VIPIN A. വയസ്സ്: 26. ഉയരം: 160cm. സ്ഥലം: Ariyallur, Near Vallikkunnu railway station. Occupation: Accountant at fischer ( josco venture pvt ltd). Computer skill : DCFM, TALLY, CORREL DRAW. My self i am a GRADUATE from guruvayoorappan clg. Iam from an upper middle class, nuclear family background with traditional values. With me in my family , Father , he is running his own stitching shop , Mother she is a home maker,one brother he is already married having a kid, both of them are working in accounts section, and I am searching for a friendly partner who understands me very well .

My Hobie’s are reading, writing,watching movies. Never bothered about the material that used to cover a person, expecting the sincerity in inside. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്:8606784822

Reg No: 1233

Christian Orthodox യുവാവ്. പേര്: JIJOY THAMPI. വയസ്സ്: 33. ഉയരം: 6 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. ജോലി: Two Wheeler Mechanic. സ്ഥലം: കോഴിക്കോട്. അനുയോജ്യരായ യുവതികളുടെ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 8606550057

Reg No: 1234

Christian Orthodox യുവാവ്. പേര്: BIJU വയസ്സ്: 44. ഉയരം: 154cm. വിദ്യാഭ്യാസം: Bcom. ജോലി: Interior Designing. ജാതി പ്രശ്നമില്ല. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്:8590708016

Reg No: 1236

ഹിന്ദു തിയ്യ യുവാവ്. പേര്: പ്രമോദ്. വയസ്സ്: 36. ഉയരം: 155cm. വിദ്യാഭ്യാസം: SSLC. ജോലി: SMOKE LESS OWEN (പുകയില്ല അടുപ്പ്). സ്ഥലം: പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9207951288

Reg No: 1235

Christian RC യുവാവ്. പേര്: JISON JOSEPH. വയസ്സ്: 34. ഉയരം: 178cm. വിദ്യാഭ്യാസം: Diploma. സ്ഥലം: Cherupuzha, Kannur. ജോലി: കൃഷി. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്:9400440543

Reg No: 1237

കൃസ്ത്യൻ RC യുവാവ്. പേര്: J JUDY. വയസ്സ്: 37. ഉയരം: 5.7 അടി. Weight: 65kg. വിദ്യാഭ്യാസം: BA, MBA, BL also he is practicing Chennai high court. ജോലി: Pharmaceutical Co. Area Manager. സ്ഥലം: Chennai. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്:9400173573

Reg No: 1238

മുസ്ലിം യുവാവ്. പേര്: AL AMEER. വയസ്സ്: 27. ഉയരം: 5.6 അടി. വിദ്യാഭ്യാസം: Diploma Civil Engineering. സ്ഥലം: കുറ്റിപ്പുറം, മലപ്പുറം. ജോലി: Civil Engineer and interior Designer in Kuwait. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്:+96566543683, 9961084004

Reg No: 1239

മുസ്ലിം സുന്നി യുവാവ്. പേര്: SHIHAB. വയസ്സ്: 29. ഉയരം: 165 CM. Weight: 65kg. വിദ്യാഭ്യാസം: +2. സ്ഥലം: പൊന്നാനി, മലപ്പുറം. ജോലി: Chef in a restaurant. അനുയോജ്യരായ യുവതികളിൽ നിന്നും ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾക്ക്: 0581728686 (ഗൾഫ് നമ്പർ).

Reg No: 1240

