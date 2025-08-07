മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതം: അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അമേരിക്കക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: അന്റാർട്ടിക്കയിലെ യുഎസ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ (US research base) നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതത്തെ തുടർന്ന് വിജയകരമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. റോയൽ ന്യൂസിലാൻഡ് എയർഫോഴ്സ് (RNZAF) ആണ് ഈ സാഹസിക രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ശൈത്യകാലത്ത് മുഴുവൻ സമയവും ഇരുട്ടും അതിശൈത്യവുമാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഇത്തരമൊരു ദൗത്യം ഏറെ അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്.
അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ (US National Science Foundation) അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് വ്യോമസേന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തയ്യാറായത്. അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മക്മർഡോ സ്റ്റേഷനിലുള്ള (McMurdo Station) മൂന്ന് പേരെയാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പേർക്കും വൈദ്യസഹായം വേണ്ടിവന്നിരുന്നു.
ന്യൂസിലാൻഡ് വ്യോമസേനയുടെ സി-130 ജെ ഹെർക്കുലീസ് (C-130J Hercules) വിമാനമാണ് രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. കനത്ത മഞ്ഞും, ശക്തമായ കാറ്റും, മൈനസ് 24 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴ്ന്ന താപനിലയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഇരുപത് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ മൂന്ന് പേരെയും ന്യൂസിലാൻഡിലെ ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിൽ എത്തിച്ചു.
അതിമനോഹരവും, അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെയും നടത്തിയ ഈ ദൗത്യത്തിന് യുഎസ് എംബസി ന്യൂസിലാൻഡിന് നന്ദി അറിയിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നടത്തിയ ഈ രക്ഷാദൗത്യം, ന്യൂസിലാൻഡ് വ്യോമസേനയുടെ വൈദഗ്ധ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതേവരെയായി, രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.