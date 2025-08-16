Kerala

ആണുങ്ങൾ ആണ് ഭരിക്കേണ്ടത്, പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും താഴെയായിരിക്കണം: കൊല്ലം തുളസി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,665 Less than a minute
FacebookWhatsApp

അമ്മ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നതിനിടെ നടൻ കൊല്ലം തുളസി നടത്തിയ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ വിമർശനവും ട്രോളും. ആണുങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഭരിക്കേണ്ടതെന്നും പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും താഴെയായിരിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു കൊല്ലം തുളസിയുടെ വാക്കുകൾ. ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളോയിരുന്നു കൊല്ലം തുളസിയുടെ പ്രതികരണം

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ആണുങ്ങൾ ഭരിക്കണം എന്നാണോ ചേട്ടന് താത്പര്യം എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ഇതിന് ആണുങ്ങൾ അല്ലേ ഭരിക്കുക, പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും താഴെയായിരിണം എന്നായിരുന്നു നടന്റെ മറുപടി. ചോദ്യം ചോദിച്ചവരോട് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്നും നടൻ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്

പുരുഷൻമാർ എപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങളുടെ മോളിലായിരിക്കണം എന്നും നടൻ പറഞ്ഞു. ക്യാമറയെ നോക്കി പിന്നീട് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ എന്ന് പ്രതികരിച്ച ശേഷമായിരുന്നു കൊല്ലം തുളസി കാറിൽ കയറിയത്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,665 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

police

നിലമ്പൂരിൽ യുവ ദമ്പതികളെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

7 minutes ago
vellappally-natesan

കോട്ടയത്ത് കുരിശിന്റെ വഴിയേ പോകുന്നവർക്കാണ് സ്ഥാനം; വിദ്വേഷ പരാമർശം തുടർന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി

11 minutes ago

പാലക്കാട് സിപിഎമ്മിൽ കൂട്ടരാജി; വല്ലപ്പുഴ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയടക്കം രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി

18 minutes ago
elephant

നീലഗിരി ഓവേലിയിൽ ബൈക്ക് യാത്രികനെ ആക്രമിച്ച് കാട്ടാന; നട്ടെല്ലിന് ഗുരുതര പരുക്ക്

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!