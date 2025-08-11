National

ഫറാക്ക ബാരേജിൽ സൈനികാഭ്യാസം; തന്ത്രപ്രധാനമായ ആസ്തികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അഭ്യാസം

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഫറാക്ക ബാരേജിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും സംയുക്തമായി സൈനികാഭ്യാസം നടത്തി. ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ മൂന്ന് സേനകളുടെയും ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു അഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

കരസേനയുടെ പാര (എസ്.എഫ്), നാവികസേനയുടെ മാർക്കോസ് കമാൻഡോകൾ എന്നിവർ വ്യോമസേനയുടെ മി-17 വി5 ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഹെലികാസ്റ്റിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് അഭ്യാസം നടത്തിയത്. കുറഞ്ഞ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി, നീന്തി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സൈനികരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇടങ്ങളിൽ അതിവേഗത്തിൽ രഹസ്യമായി പ്രവേശിക്കാൻ ഇത് സഹായകമാകും.

 

മൂന്ന് സേനകളുടെയും പ്രവർത്തനപരമായ സന്നദ്ധതയും ഏകോപനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ അഭ്യാസം സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അഭ്യാസം നടത്തിയതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ബംഗ്ലാദേശുമായി 18 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് ഫറാക്ക ബാരേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

