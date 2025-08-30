Movies

ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ അഭിനയ അരങ്ങേറ്റത്തിൽ മിർണാ മേനോനും കെ സുധയും നായികമാർ

ചെന്നൈ: തമിഴിലെ യുവസംവിധായകരിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ലോകേഷ് കനകരാജ് നടനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു. അരുൺ മാതേശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ നായികമാരായി മിർണാ മേനോനും കെ സുധയും എത്തുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ വാർത്ത സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.

‘റോക്കി’, ‘സാണി കായിദം’, ‘ക്യാപ്റ്റൻ മില്ലർ’ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകനാണ് അരുൺ മാതേശ്വരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിലാണ് ലോകേഷ് നായകനായി എത്തുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിനായി ലോകേഷ് താടിയും മീശയും വളർത്തുകയും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

രജനികാന്ത് ചിത്രം ‘ജയിലറി’ൽ രജനിയുടെ മരുമകളായി വേഷമിട്ട മിർണാ മേനോൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരിയാണ്. മലയാളത്തിൽ ‘ബിഗ് ബ്രദർ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ മിർണ, ‘ലൗ എഫ്എം’ എന്ന സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ടെറി മേരി’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന താരമാണ് കെ സുധ. ഈ രണ്ട് നടിമാരും ലോകേഷിന്റെ ആദ്യ സിനിമയിൽ നായികമാരാകുമെന്നാണ് സൂചന.

സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം സിനിമകളിൽ ലോകേഷ് അതിഥി വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു поൂർണ്ണ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ‘മാസ്റ്റർ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു തടവുകാരന്റെ വേഷത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ ‘കൂലി’യുടെ റിലീസിന് ശേഷം ഈ പ്രോജക്ടിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രജനികാന്ത് നായകനായ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ലോകേഷിന്റെ സംവിധാന മികവും, അരുൺ മാതേശ്വരന്റെ സംവിധാന ശൈലിയും ഒരുമിക്കുമ്പോൾ ഒരു മികച്ച സിനിമയായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുകയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

 

