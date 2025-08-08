Kerala

കാണാതായ ഉപകരണം ഹാരിസിന്റെ മുറിയിൽ; പുതിയ ബോക്‌സും ബില്ലും: മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,981 Less than a minute
FacebookWhatsApp

തന്നെ കുടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന ഡോ. ഹാരിസിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പികെ ജബ്ബാർ. ഡോ. ഹാരിസിന്റെ ഓഫീസ് മുറി തുറന്ന് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരല്ലാതെ മറ്റാരും മുറിയിൽ കയറിയില്ല. പരിശോധനക്കിടെ ഹാരിസിന്റെ മുറിയിൽ ചില അസ്വാഭാവികതകൾ കണ്ടെത്തിയെന്നും പികെ ജബ്ബാർ പറഞ്ഞു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് കാണാതായെന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണം ഡോ. ഹാരിസിന്റെ മുറിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ പുതിയ ബോക്‌സാണിത്. ആഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് ഉപകരണം വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലാണ് അതിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹാരിസിന്റെ മുറിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ ഉപകരണത്തിന്റെ ഫോട്ടോ പഴയ ഫോട്ടോയുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. മാത്രമല്ല. മുറിയിലേക്ക് ഒരാൾ കയറുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,981 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

തേങ്ങ പെറുക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റു; തൃശ്ശൂരിൽ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

39 seconds ago

ഡോ. ഹാരിസിന് മേൽ ഒരു നുള്ള് മണ്ണ് വാരിയിടാൻ പ്രതിപക്ഷം സമ്മതിക്കില്ല: വിഡി സതീശൻ

2 hours ago

കേരളത്തിൽ സിപിഎം കാണിക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടിക അട്ടിമറിയുടെ അഖിലേന്ത്യ പതിപ്പാണ് ബിജെപി ചെയ്യുന്നത്: അടൂർ പ്രകാശ്

2 hours ago

റെക്കോർഡുകൾ ദിനംപ്രതി തകർത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം; പവന് ഇന്ന് 560 രൂപ ഉയർന്നു

3 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!