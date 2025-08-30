എസ്.ഐ.ആർ. ഡ്രൈവിനെതിരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ
ചെന്നൈ: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് യോഗ്യരായ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ‘സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ’ (എസ്.ഐ.ആർ) എന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ജനാധിപത്യപരമായി നേരിടാൻ തയ്യാറാവണമെന്ന് അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയെ (എസ്.ഐ.ആർ.) ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്, ഇത് വോട്ടവകാശം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമമാണെന്ന് സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു. ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലും ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡി.എം.കെ പ്രവർത്തകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കൃത്രിമത്വം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിലവിലെ വോട്ടർ പട്ടികയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഡി.എം.കെ. എല്ലാ ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. സാധാരണ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എസ്.ഐ.ആർ. എന്നും, ഇത് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് നടന്ന പാർട്ടി യോഗത്തിലാണ് സ്റ്റാലിൻ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ഈ വിഷയത്തെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും നേരിടുമെന്ന് ഡി.എം.കെ. വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.