National

ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് മോദി, ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Photo of News Desk News Desk Send an email 18 minutes ago
10,576 1 minute read
FacebookWhatsApp

ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ ഉച്ചകോടിയിൽ (SCO) പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ചൈനയിലെ ടിയാൻജിനിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പരസ്പര വിശ്വാസം, ബഹുമാനം, സംവേദനക്ഷമത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഏഴ് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചൈന സന്ദർശിക്കുന്നത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഊന്നൽ നൽകി. യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മോദി ചൈനയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതേസമയം, ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഷി ജിൻപിങ് മുന്നോട്ടുവെച്ചു.

“ലോകം പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ചൈനയും ഇന്ത്യയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് നാഗരിക രാജ്യങ്ങളാണ്. ലോകജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നമ്മൾ, ആഗോള ക്ഷേമത്തിനായി ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം,” കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മോദി പ്രസ്താവിച്ചു. അതിർത്തിയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്തുന്നത് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ കൂടിക്കാഴ്ച, അമേരിക്കയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന വ്യാപാര തർക്കങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഉച്ചകോടിയിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായും മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 18 minutes ago
10,576 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

മണിപ്പൂരിൽ ആറ് ഭീകരവാദികൾ അറസ്റ്റിൽ; ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും പിടിച്ചെടുത്തു

2 hours ago

എസ്.ഐ.ആർ. ഡ്രൈവിനെതിരെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ

13 hours ago

ബിഗ് ബോസ് 19: വൈറൽ തമാശകളുടെ പേരിൽ പ്രണീത് മോറിനെ ശാസിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻ; താരത്തിന്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

13 hours ago

എസ്‌സിഒ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിളിച്ചു

14 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!