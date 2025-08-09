ചന്ദ്രയാത്രയിലെ ഇതിഹാസം ജിം ലവൽ അന്തരിച്ചു; അപ്പോളോ 13 ദൗത്യത്തിൻ്റെ നായകൻ യാത്രയായി
ഹൂസ്റ്റൺ: അപകടത്തിൽപ്പെട്ട അപ്പോളോ 13 ദൗത്യത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിച്ച് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച നാസ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ജിം ലവൽ (97) അന്തരിച്ചു. വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. 1970-ലെ അപ്പോളോ 13 ദൗത്യത്തിൻ്റെ കമാൻഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചിക്കാഗോയിലെ ലേക്ക് ഫോറസ്റ്റിലുള്ള വസതിയിൽ വെച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മനുഷ്യനാകേണ്ടിയിരുന്ന ജിം ലവലിനും സഹയാത്രികർക്കും മിഷൻ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായിരുന്നു കാരണം. എന്നാൽ, തൻ്റെ ശാന്തമായ നേതൃത്വത്തിലൂടെയും അസാമാന്യമായ മനസ്സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും പേടകത്തെയും സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഈ സംഭവം പിന്നീട് ‘അപ്പോളോ 13’ എന്ന പേരിൽ സിനിമയായി പുറത്തിറങ്ങി, ടോം ഹാങ്ക്സ് ആയിരുന്നു ലവലിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്.
ജിം ലവലിൻ്റെ മരണം നാസ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരതയും നായകത്വവും ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത അധ്യായമാണെന്ന് നാസ പറഞ്ഞു. അപ്പോളോ 8 ദൗത്യത്തിലൂടെ ചന്ദ്രനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത ആദ്യ മനുഷ്യരിലൊരാൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. തൻ്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രചോദനമായെന്ന് നാസ ആക്ടിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഷോൺ ഡഫി പറഞ്ഞു.