Kerala

തൃശ്ശൂരിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ നിന്നും തീ പടർന്ന് അമ്മയ്ക്കും എട്ട് വയസുകാരി മകൾക്കും പൊള്ളലേറ്റു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 hour ago
10,637 Less than a minute
FacebookWhatsApp

തൃശ്ശൂരിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ നിന്നും തീ പടർന്ന് അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും പൊള്ളലേറ്റു. പഴയന്നൂർ മേപ്പാടത്ത് പറമ്പ് തെഞ്ചീരി അരുൺകുമാറിന്റെ ഭാര്യ സന്ധ്യ, എട്ട് വയസുകാരി മകൾ അനുശ്രീ എന്നിവർക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

രാവിലെ ചയ വെക്കാൻ സ്റ്റൗവ് കത്തിച്ചപ്പോൾ സ്‌ഫോടന ശബ്ദത്തോടെ തീ ആളിപ്പടരുകയായിരുന്നു. അടുക്കളയിൽ നിന്നും ആളിപ്പടർന്ന തീയിൽ നിന്ന് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന അനുശ്രീക്ക് പൊള്ളലേറ്റത്.

ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അയൽവാസികളാണ് വെള്ളമൊഴിച്ച് തീയണച്ചത്. ഇരുവരെയും തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 hour ago
10,637 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

കോഴിക്കോട്-വയനാട് നാലുവരി തുരങ്കപാതയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം 31ന്

8 minutes ago

കൊച്ചിയിൽ മെട്രോ ട്രാക്കിൽ നിന്നും യുവാവ് താഴേക്ക് ചാടി; ഗുരുതര പരുക്ക്

12 minutes ago

വെളിച്ചെണ്ണ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ; തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സപ്ലൈകോ വഴി 457 രൂപക്ക് വിൽപ്പന

25 minutes ago

ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ; ഭർതൃവീട്ടിൽ ജീവനൊടുക്കിയ ജിസ്‌നയുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് പുറത്ത്

29 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!