ട്രംപിന്റെ അതിർത്തി മതിൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നീക്കം: ബൈഡൻ ഭരണകൂടം വിറ്റ സാധനങ്ങൾ തിരികെ വാങ്ങിയേക്കും

വാഷിംഗ്ടൺ: പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അതിർത്തി മതിൽ നിർമ്മാണത്തിനായി വാങ്ങിയതും, പിന്നീട് ബൈഡൻ ഭരണകൂടം ലേലത്തിൽ വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഫെഡറൽ സർക്കാർ തിരികെ വാങ്ങിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ലേലത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ഒരു കമ്പനി അധികൃതനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം, മതിൽ നിർമ്മാണം നിർത്തിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഏകദേശം 2 ബില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ഉരുക്ക് പാനലുകളും മറ്റ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും ഫെഡറൽ സർക്കാർ ലേലത്തിൽ വിറ്റിരുന്നു. എന്നാൽ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഈ മതിൽ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, നേരത്തെ വിറ്റ സാധനങ്ങൾ തിരികെ വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.
ഇതുവരെ 26 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. “ഈ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ തിരികെ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചില ചർച്ചകൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്,” ലേല കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു. ലേലം വാങ്ങിയ കമ്പനികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധനങ്ങൾ തിരികെ വാങ്ങാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ട്രംപിന്റെ അതിർത്തി മതിൽ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വിറ്റത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇത്രയധികം പൊതുപണം പാഴാക്കിയെന്ന ആരോപണം അന്ന് ശക്തമായിരുന്നു. പുതിയ നീക്കം ശരിയാണെങ്കിൽ, ഈ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വീണ്ടും സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയാകും. അതേസമയം, ഈ വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.