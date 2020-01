മരക്കാർ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും റിലീസ് തീയതിയും പുറത്തുവിട്ടു

Here’s Proudly Presenting The First Look Poster Of #MarakkarArabikadalinteSimham, Releasing On 26 March 2020.

Aashirvad Cinemas wishing you all a very Happy New year..#MarakkarFirstLook #Mohanlal #Priyadarshan #AntonyPerumbavoor #AashirvadCinemas pic.twitter.com/RSnGgsXe1N

— Aashirvad Cinemas (@aashirvadcine) December 31, 2019