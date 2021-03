ചിയാൻ വിക്രത്തിന്റെ 60ാം ചിത്രം; കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായി സിമ്രാൻ

കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ ചിയാൻ വിക്രം, മകൻ ധ്രുവ് വിക്രം എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നു. സിമ്രാനാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. സിമ്രാൻ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

വിക്രമിന്റെ അറുപതാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. ചിയാൻ 60 എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് താത്കാലികമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. വാണി ഭോജനാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു നായിക. സന്തോഷ് നാരായണൻ സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു

ആദ്യമായാണ് വിക്രമും ധ്രുവും ഒരു സിനിമയിൽ ഒന്നിക്കുന്നത്. ഗ്യാങ്‌സ്റ്റർ ഡ്രാമ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ് കാർത്തിക് ഒരുക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന

An exceptional opportunity to team up with @karthiksubbaraj again! 🤩Super glad to join the dynamic father-son duo of #ChiyaanVikram and #DhruvVikram on #Chiyaan60💪🥳 A @Music_Santhosh musical, produced by #LalitKumar Wishing the entire team the best of luck 😁 pic.twitter.com/lfjYoq803H

— Simran (@SimranbaggaOffc) March 10, 2021