രാജ് കുമാർ സന്തോഷി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഗാന്ധി-ഗോഡ്‌സെ ഏക് യുദ്ധ് എന്ന സിനിമയുടെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. ഒമ്പത് വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം രാജ് കുമാർ സന്തോഷിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെയും നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്‌സെയുടെയും ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

2023 ജനുവരി 26നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഖായർ, പുകാർ, അന്ദാസ് അപ്‌നാ അപ്നാ, ചൈനാ ഗേറ്റ്, ദി ലെജൻഡ് ഓഫ് ഭഗത് സിംഗ് തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ നിർണായക സംഭാവനങ്ങൾ നൽകിയ സംവിധായകനാണ് രാജ്കുമാർ സന്തോഷി.

ചിത്രത്തിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ വേഷം ചെയ്യുന്നത് ദീപക് അന്താനിയാണ്. നാഥുറാം ഗോഡ്‌സെയായി ചിന്മയ് മണ്ഡേൽക്കർ എത്തുന്നു. എ ആർ റഹ്മാനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം.



#RajkumarSantoshi brings to you the first glimpse of the biggest #WarOfIdeologies - #GandhiGodseEkYudh!

Releasing on #RepublicDay, 26th January, 2023 in cinemas near you. @ANTANID20 #ChinmayMandlekar @pawanchopra1969 #MukundPathak #TanishaSantoshi #GhanshyamSrivastva pic.twitter.com/tw9H4nGY6N