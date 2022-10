ആദ്യ ദിനം തന്നെ റെക്കോർഡ് കളക്ഷൻ; പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ വൻ ഹിറ്റിലേക്ക്

കൽക്കിയുടെ ഇതിഹാസ നോവലായ പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ സിനിമയായി മാറാനുള്ള വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു ആരാധകരുടേത്. ഒടുവിൽ മണിരത്‌നം പ്രൊജക്ട് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ആരാധക ആവേശം ഇരട്ടിയായി. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മികച്ച സംവിധായകരിൽ ഒരാളായ മണിരത്‌നം പൊന്നിയിൻ സെൽവനിൽ എന്ത് മാജിക്കാണ് കാത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ. ഒടുവിൽ ഇന്നലെ ചിത്രം റിലീസിനെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആരാധക പ്രതീക്ഷ മണിരത്‌നം തെറ്റിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് തീയറ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ.

വൻ പ്രതികരണമാണ് റിലീസ് ദിവസം തന്നെ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. പൊന്നിയിൻ സെൽവന്റെ ആദ്യ ദിന കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പുറത്തുവിട്ടു. ആദ്യ ദിവസം ലോകമെമ്പാടും നിന്നായി 80 കോടി രൂപയാണ്‌ ചിത്രം കലക്ട് ചെയ്തത്. ഒരു തമിഴ് സിനിമക്ക് റിലീസ് ദിവസം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷനാണിത്. ചിത്രം വലിയ ഹിറ്റിലേക്ക് കുതിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ആദ്യ ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്

