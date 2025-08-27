GulfMuscatOman

മസ്കത്ത് നഗരത്തിൽ പുതിയ പൊതു ശുചിമുറികൾ തുറന്ന് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി

മസ്കത്ത്: പൊതുജനങ്ങളുടെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നഗരത്തിലുടനീളം പുതിയ പൊതു ശുചിമുറികൾ സ്ഥാപിച്ചു. തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ താമസക്കാരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ഓരോ യൂണിറ്റിലും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും രണ്ട് വീതം ശുചിമുറികളും, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ശുചിമുറിയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

പുതിയ ശുചിമുറികൾ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ:

* സുർ അൽ ഹദീദ് നടപ്പാത.

* സീബ് സൂക്കിന് സമീപം (തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ പദ്ധതി).

* ദമാഹ് സ്ട്രീറ്റ് (സയ്യിദ ഫാത്മാ ബിൻത് അലി അൽ സയിദ് പള്ളിക്ക് സമീപം).

* ദമാഹ് സ്ട്രീറ്റ് (ദി വില്ലേജിന് സമീപം).

* ഖുറം ബീച്ച് (ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിന് സമീപം).

* ബൗഷർ, അൽ മഹ്മ സ്ട്രീറ്റ് (തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ പദ്ധതി).

ഇതുപോലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി നഗരത്തിലെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ സംരംഭം കാണിക്കുന്നതെന്ന് മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. പൊതു സൗകര്യങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ശുചിത്വം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും പൊതുജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇതുപോലുള്ള പൊതു ശുചിമുറികൾ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാകുമെന്നും, ഇത് നഗരത്തിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 

 

