നാഗാലാൻഡ് ഗവർണർ എൽ. ഗണേശൻ അന്തരിച്ചു; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചിച്ചു

Photo of News Desk News Desk Send an email 19 hours ago
10,681 1 minute read
ചെന്നൈ: നാഗാലാൻഡ് ഗവർണർ എൽ. ഗണേശൻ (80) അന്തരിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ആരോഗ്യനില മോശമായി ഐസിയുവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവായിരുന്ന എൽ. ഗണേശൻ 2023 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നാഗാലാൻഡിന്റെ 21-ാമത് ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റത്. ഇതിന് മുൻപ് മണിപ്പൂർ ഗവർണറായും പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ അധിക ചുമതലയും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ അനുശോചനം

ഗണേശന്റെ നിര്യാണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം ഒരു കഠിനാധ്വാനിയും രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിന് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയുമായിരുന്നുവെന്ന് മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ബിജെപിക്ക് വേരുറപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു.

മറ്റ് നേതാക്കളുടെ അനുശോചനം

തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അമിത് ഷാ, രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്, മുൻ മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ബീരേൻ സിംഗ് എന്നിവരും എൽ. ഗണേശന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം എല്ലാ നേതാക്കളോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. നാഗാലാൻഡിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിനായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്മരണീയമാണെന്ന് നേതാക്കൾ അനുസ്മരിച്ചു.

 

