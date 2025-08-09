നാസയുടെയും സ്പേസ് എക്സിൻ്റെയും ക്രൂ-10 ദൗത്യം വിജയകരം; നാല് യാത്രികർ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: അഞ്ച് മാസത്തോളം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ചെലവഴിച്ച നാല് ബഹിരാകാശ യാത്രികരുമായി നാസയുടെയും സ്പേസ് എക്സിൻ്റെയും ക്രൂ-10 ദൗത്യം വിജയകരമായി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ശനിയാഴ്ച കാലിഫോർണിയൻ തീരത്ത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ഡ്രാഗൺ പേടകം സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങിയത്.
നാസയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികരായ ആൻ മക്ക്ലെയിൻ, നിക്കോൾ അയേഴ്സ്, ജാക്സയുടെ (ജപ്പാൻ എയ്റോസ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഏജൻസി) യാത്രികൻ തകുയ ഒനിഷി, റോസ്കോസ്മോസിൻ്റെ (റഷ്യ) യാത്രികൻ കിറിൽ പെസ്കോവ് എന്നിവരാണ് ദൗത്യസംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. മാർച്ച് 14-നാണ് ഇവർ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്.
ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിരവധി ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ക്രൂ-10 സംഘം നേതൃത്വം നൽകി. തിരിച്ചിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ യാത്രികരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു. ക്രൂ-10 ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ നാസയെയും സ്പേസ് എക്സിനെയും ലോകം അഭിനന്ദിച്ചു.