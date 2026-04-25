പേടിഎം പേയ്മെൻ്റ് ബാങ്ക് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കൽ; നിങ്ങളുടെ യുപിഐ പേയ്മെൻ്റിനെ ബാധിക്കുമോ
പേടിഎം പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ (PPBL) ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) റദ്ദാക്കി. ഏപ്രിൽ 24-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പേടിഎം പേയ്മെൻ്റ് ബാങ്കിനെ ഉടനടി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ആർബിഐ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നടപടി പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പേടിഎം പേയ്മെൻ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ രീതികൾ പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന് ദോഷകരമാണെന്നും കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ലൈസൻസ് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്ക് പരാജയപ്പെട്ടതായും ആർബിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യുപിഐ (UPI) ഇടപാടുകളെ ബാധിക്കുമോ?
നിങ്ങൾ പേടിഎം ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് യുപിഐ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ യുപിഐ ഐഡി മറ്റൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായാണ് (ഉദാഹരണത്തിന് എസ്ബിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി) ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നടപടി നിങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല. പേടിഎം പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് മാത്രമേ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാകൂ.
ചുരുക്കത്തിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ, ദീർഘകാലമായി നടന്നുവന്ന ഒരു നിയമനടപടിയുടെ അവസാന ഘട്ടമായാണ് ഈ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കലിനെ കാണേണ്ടത്.
ഉപയോക്താക്കൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ?
നിലവിലുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നടപടി വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കില്ല. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ആർബിഐ ഈ ബാങ്കിന് മേൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ്.
2022 മാർച്ച് 11 മുതൽ പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ചേർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബാങ്കിനെ വിലക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലോ വാലറ്റുകളിലോ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ആർബിഐ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പൂർണ്ണ സജ്ജമായ ബാങ്ക് പെട്ടെന്ന് പൂട്ടിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം ഇവിടെയില്ല. മറിച്ച്, നേരത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ഔദ്യോഗികമായി റദ്ദാക്കുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിക്ഷേപങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണോ?
ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത ആർബിഐ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകാനുള്ള മുഴുവൻ തുകയും തിരിച്ചുനൽകാനുള്ള പണം (Liquidity) ബാങ്കിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ആർബിഐ ഉറപ്പുനൽകി. അതിനാൽ നിക്ഷേപകർക്ക് പണം നഷ്ടമാകില്ല