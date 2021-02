ഉപഗ്രഹത്തിൽ മോദിയുടെ ചിത്രവും ഭഗവത് ഗീതയും; ഈ വർഷത്തെ ഐഎസ്ആർഓയുടെ ആദ്യ വിക്ഷേപണം ഞായറാഴ്ച

Share with your friends

ഈ വർഷത്തെ ഐഎസ്ആർഓയുടെ ആദ്യ വിക്ഷേപണം ഞായറാഴ്ച നടക്കും. നാളെ രാവിലെ 10.24നാണ് വിക്ഷേപണ സമയം. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻ്ററിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിക്കുക. സതീഷ് ധവാൻ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഉപഗ്രഹം. 25000 ആളുകളുടെ പേരുകളും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു ചിത്രവും ഭഗവത് ഗീതയും സാറ്റലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും

Countdown for the launch of #PSLVC51/Amazonia-1 mission commenced today at 0854Hrs (IST) from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota.

Launch is scheduled tomorrow at 1024 Hrs IST. pic.twitter.com/XRx3isDsGm

— ISRO (@isro) February 27, 2021