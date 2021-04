ഉത്തർപ്രദേശിലെ മന്ത്രി ഹനുമാൻ മിശ്ര കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു

ഉത്തർപ്രദേശിൽ മന്ത്രി ഹനുമാൻ മിശ്ര കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ലക്‌നൗവിലെ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

യുപിയിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 28,211 പേർക്കാണ് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

UP Minister of State Hanuman Mishra passes away at Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow. He had not been keeping well for the past few days and was admitted to the hospital following it.

