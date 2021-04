ആശുപത്രികളിൽ ഇടമില്ല; ഗുജറാത്തിൽ മുസ്ലിം പള്ളി കൊവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കി

കൊവിഡ് കേസുകൾ രൂക്ഷമാകുകയും രോഗികൾക്ക് ആശുപത്രികളിൽ സ്ഥലമില്ലാതാകുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഗുജറാത്തിലെ വഡോദരയിൽ മുസ്ലിം പള്ളി കൊവിഡ് ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റി. ജഹാംഗിർപുര മോസ്‌കാണ് കൊവിഡ് രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ കേന്ദ്രമായി മാറിയത്

50 ബെഡുകളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്‌സിജൻ സൗകര്യവും ബെഡും ലഭിക്കാതെ രോഗികൾ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് പള്ളി ട്രസ്റ്റിയായ ഇർഫാൻ ഷെയ്ക്ക് പ്രതികരിച്ചു.

Gujarat: Amid a surge in COVID cases, Vadodara's Jahangirpura Masjid converted into a 50-bed COVID facility

"Due to oxygen & beds shortage, we decided to convert it into COVID facility. And what's better than the month of Ramadan to do it," says mosque trustee (19.06) pic.twitter.com/MRqxAN1WBm

— ANI (@ANI) April 20, 2021