മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൊവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം; 13 രോഗികൾ മരിച്ചു

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഘറിൽ കൊവിഡ് ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 13 രോഗികൾ വെന്തുമരിച്ചു. വിരാറിലെ വല്ലഭ് ആശുപത്രിയിലാണ് പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ എ സിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമായത്. കൊവിഡ് രോഗികളാണ് മരിച്ചവരെല്ലാം. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. പരുക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.

Maharashtra | 13 people have died in a fire that broke out at Vijay Vallabh COVID care hospital in Virar, early morning today pic.twitter.com/DoySNt4CSQ

— ANI (@ANI) April 23, 2021