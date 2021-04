കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി: ജനങ്ങളുടെ സഹായത്തിനായി ഇറങ്ങാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി

കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്ത് രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ട്വിറ്റർ വഴിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അഭ്യർഥന. സിസ്റ്റം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൗരൻമാരെയാണ്

എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് രാജ്യത്തെ പൗരൻമാർക്ക് സഹായം നൽകാനും അവരുടെ വേദന ലഘൂകരിക്കാനും കോൺഗ്രസിലെ എന്റെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരോടും അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്. ഇത് കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിന്റെ ധർമമാണെന്നും രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

‘System’ failed, so it’s important to do Jan ki baat:

In this crisis, the country needs responsible citizens. I request my Congress colleagues to leave all political work- just provide all help and ease the pain of our countrymen.

This is the Dharma of the Congress family.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 25, 2021