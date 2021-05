Share with your friends

റഷ്യൻ നിർമിത കൊവിഡ് വാക്‌സിനായ സ്പുട്‌നിക് വിയുടെ ആദ്യ ബാച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഹൈദരാബാദിൽ ഒന്നര ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സിനാണ് എത്തിയത്. റഷ്യയുടെ ഗമാലേയ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് വാക്‌സിൻ വികസിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു

#WATCH The first consignment of Sputnik V vaccines from Russia arrive in Hyderabad pic.twitter.com/PqH3vN6ytg

— ANI (@ANI) May 1, 2021